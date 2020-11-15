Российская певица Анна Семенович показала, как справляется со старостью
Как передает Politeka.net, соответственный пост знаменитость опубликовали на своей страничке в Instagram.
"Так интересно - как некоторым людям удаётся выглядеть моложе своих лет ! Понятно , что сказывается генетика, образ жизни и мышление. Люди более легко относящиеся к жизни всегда выглядят моложе", - отметила певица.
Для решения этих проблем Семенович обратилась к косметологу психотерапевту.
"Я уверена, что за этим будущее. Психосоматика рулит. Снимаем стресс, учимся чувствовать себя счастливыми, улучшаем Здоровье и плюс волшебные ручки косметолога!", - подчеркнула Анна.
Поклонники Семенович под постом восхитились ее решением и внешностью.
"Анна вы очень классно выглядите, лицо как у девочки", "Аня, лучше бы решили проблему в этой клинике со своим красным подбородком!", " Это точно, нервы надо беречь, себе и окружающим, не всегда получается", "Вот это тигрица. Красатуля", - писали под постом артистки.
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