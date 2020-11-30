Известная российская певица Анна Семенович удивила новым элегантным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Семенович в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появилась фотография, на которой она смотрит как будто прямо в душу своими темными выразительными глазами, погрузив пальцы руки в свои волосы. На артистке надето пальто на обнаженное тело, и открыто одно плечо.

"Нежность. Пусть этот вечер будет очень теплым и нежным. Люблю вас", - так она подписала свое фото.

На шее у Семенович массивная золотая цепь, а на руке серебряный браслетик. Также можно увидеть массивное золотое кольцо на пальце артистки. Макияж на ней довольно сдержанный - в нюдовых оттенках, а прическа имитирует "влажный эффект".

В комментариях фолловеры выразили восхищение внешностью Семенович и рассказали, как она их вдохновляет.

"Какой красивый кадр получился. Поймал таки фотограф. Настоящая. Конфетка кому-то же такая достанется. Ночи будут горячими...", "Уххх реально огненная дама", "Спасибо. Вам желаем того же", "Какие красивые глазки", "Красотка", "Огонь", "А мы любим вас", "Красивая! Супер леди", "Хорошая какая Аня", - пишут в комментариях.

Напомним, пышногрудая Семенович приспустила пальто, под которым не оказалось одежды.

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович в развратных платьях взбудоражила размером декольте.

Также Politeka сообщала, что фигуриста Семенович испытала белье на прочность, выбрав неподходящий размер.