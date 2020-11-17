Известная российская певица Анна Семенович, известная своей пышной фигурой, поделилась свежим снимком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна опубликовала фото с новой горячей съемки. Анна с красивым макияжем и прической стояла боком к камере. На ней было красивое пальто, которое она игриво приспустила с плеча. Оказалось, что под пальто не было одежды. Несмотря на то, что Семенович не показала свои прелести, кадр получился очень соблазнительным.

«Я просто излучаю красоту, доброту и сексуальность в этот Мир. Завистников прошу не смотреть.. сегодня тут жарко», - подписала фото звезда.

За четыре часа пост Семенович собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Отлично выглядите!», «Ты прекрасное создание», «Смело, а главное всё правда», «Очень стильно! Шикарный образ!», «Анечка вы дива! Истинная и прекрасная женщина. Вам огромный респект», «Очень красивая и главное позитивная девушка! Анечка, вы молодец!», «Жарко было на страницах "Максима", а тут так себе», «Худей! А потом излучай красоту!», «Худеть надо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Семенович воссоединилась с дикой природой.

Напомним, что разгоряченная Семенович превзошла Шэрон Стоун в "Основном инстинкте": "Какая ты сладенькая".

Как Politeka писала, что пышногрудая Семенович в развратных платьях взбудоражила размером декольте: «Я еще сыграю…».

Также Politeka сообщала, что фигуристая Семенович испытала белье на прочность, выбрав неподходящий размер: "Вот это тигрица".