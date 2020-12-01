Донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала себе у новому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.

Так, дівчинка опублікувала у сторіс своє нове селфі, де вона позує у магазині одягу або шоурумі. При цьому на донці Фреймут можна помітити стильний чорно-білий плащ із цікавими малюнками.

Дівчинка, здається, сама дивується тому, як швидко вона змінюється.

"Коли я перестала виглядати, як я?" - написала вона поряд із власним фото.

Раніше повідомлялось, що донька Фреймут опублікувала у своєму акаунті підбірку фото зі святкування Хелловіну. Дівчина була одягнена у яскраве вбрання - шкіряний лаковий плащ синього кольору та високі чорні брюки. Також на дівчинці стильне взуття - чоботи на підборах з гострим носком.

В коментарях фоловери оцінили сміливий образ доньки Олі Фреймут.

"Крутезно", "Шикарна", "Що для тебе криза ідентичності? златочко, розкрий цю тему більше для підлітків", - пишуть в коментарях.

Також на фотографії Злати відреагувала і її мама - Оля Фреймут лаконічно поставила в коментарях сердечко.

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з «Танців з зірками», обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія…".

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