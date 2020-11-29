Донька відомої української телеведучої Олі Фреймут Злата показала себе у новому зухвалому образі
Як передає Politeka, відповідні фото з'явились на сторінці Злати в соцмережі.
Так, донька Фреймут опублікувала у своєму акаунті підбірку фото зі святкування Хелловіну. Дівчина була одягнена у яскраве вбрання - шкіряний лаковий плащ синього кольору та високі чорні брюки. Також на дівчинці стильне взуття - чоботи на підборах з гострим носком.
"Ви знаєте, що потрапили в кризу ідентичності, коли ви одержимі Glee @officialglee та Euphoria @euphoria одночасно @netflix наймайте мене своїм радником, я так готова!!!" - написала вона.
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На одній зі світлин дівчинка зібрала волосся у хвіст, а на інших залишила його розпущеним.
В коментарях фоловери оцінили сміливий образ доньки Олі Фреймут.
"Крутезно", "Шикарна", "Що для тебе криза ідентичності? златочко, розкрий цю тему більше для підлітків", - пишуть в коментарях.
Також на фотографії Злати відреагувала і її мама - Оля Фреймут лаконічно поставила в коментарях сердечко.
Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з «Танців з зірками», обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія…".
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