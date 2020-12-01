Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала себя в новом образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Златы в соцсети.

Так, девочка опубликовала в сторис свое новое селфи, где она позирует в магазине одежды или шоуруме. При этом на дочке Фреймут можно заметить стильный черно-белый плащ с интересными рисунками.

Девочка, кажется, сама удивляется тому, как быстро она меняется.

"Когда я перестала выглядеть, как я?" - написала она рядом с собственным фото.

Ранее сообщалось, что дочка скандальной ведущей Ольги Фреймут опубликовала в своем аккаунте подборку снимков, сделанных во время празднования Хэллоуина. Девочка в этот день была одета в яркий наряд - на ней был кожаный лаковый плащ синего цвета, а также высокие черные брюки, сделанные также из лаковой кожи. При этом на девочке была стильная и актуальная в этом сезоне обувь - сапоги на каблуке с острым носком в ковбойском стиле.

На фотографии Златы отреагировала и ее мама - Оля Фреймут лаконично поставила в комментариях под снимками сердечко.

Напомним, что Фреймут, вылетевшая из «Танцев со звездами», обрушилась с тирадой на грешников и расточителей жизни: "Моя миссия...".

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут пристыдила украинцев за манеры, задев Олю Полякову: "издевательство".