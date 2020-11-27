Телеведущая и экс-участница “Танців з зірками 2020“ Ольга Фреймут рассказала, как жила до славы

Откровениями она поделилась на странице в Инстаграм в разделе Сторис. Фреймут призналась, чтобудучи студенткой Львовского национального университета, перевелась на свободное посещение и поехала в Лондон автобусом.

"В Лондоне мне помогла выжить странная смесь характера: наглость и наивность. Я не знаю, как меня родители отпустили, но я умела убеждать. Перевелась во Львовском национальном университете на свободное посещение. Я была отличницей - сказала родителям, что меня ждет работа и учеба, взяла 50 фунтов, блоки сигарет, водку - чтобы продать. И не полетела, а автобусом через Ла-Манш поехала в Лондон", - призналась Фреймут.

Уже в столице Туманного Альбиона Ольге пришлось заниматься всем, чем только можно: телеведущая поведала, как тяжело и много работала - она даже чуть не стала девушкой легкого поведения.

"Приходилось выживать, работать официанткой, грузчиком ... я сама себе писала удивительные рекомендации, благодаря хорошему английскому и я не боялась работы. Все делала как на конкурс. Мыла пол - он блестел, приносила кофе - мне оставляли чаевые, меня даже вербовали в проститутки ... Но! слава Богу, я убежала. Попросила добрых людей меня приютить ... Юность для того и дана нам, чтобы мы ошибались, потому что в зрелом возрасте делать ошибки как-то не подобает ",- поделилась телезвезда.

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