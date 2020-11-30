Телеведущая и экс-участница "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут продолжает учить украинцев этикету

Звезда известна своей утонченностью и вежливостью, этому и хочет научить других, пишет Politeka.net.

В своем Инстаграм звезда записывает видеоуроки по некоторым темам. В этот раз известна блондинка рассказала, стоит ли говорить фразу: "Приятного аппетита", когда человек уже начал есть. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ольга позировала в длинном платье фиолетового оттенка с розой возле шеи.

"Обязательно ли говорить: «Приятного аппетита!»? Нет. Особенно, когда человек уже что-то ест, а ему приходится отвечать. Так можно и подавиться ... Такие фразы как «bon appetit", или "enjoy", характерные для Франции и США. В Украине уместно желать «смачного» перед началом трапезы. Еще к теме: невежливо отодвигать блюдо и говорить: «Я наелся». И для моих скептических фолловеров - этикет рекомендует, а не навязывает", - написала Фреймут.

За пять минут кадры посмотрели более 3000 пользователей сети.

"Класс так и знала!", ""Мне всегда не комфортно, когда кто-то так говорит, когда я им", "В Италии по этикету не принято говорить buon appetito", - написали пользователи сети.

Напомним, 29 ноября прошел финал проекта "Танці з зірками", в котором победила певица Санта Димопулос.

Напомним, Ольга Фреймут призналась, что будучи студенткой Львовского национального университета, перевелась на свободное посещение и поехала в Лондон автобусом.

"В Лондоне мне помогла выжить странная смесь характера: наглость и наивность. Я не знаю, как меня родители отпустили, но я умела убеждать", - рассказала звезда.

Напомним, что вылетевшая из «Танців з зірками» Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни: «Моя миссия…»

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