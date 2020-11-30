Відома балерина Анастасія Волочкова повернулась зі свого відпочинку на Мальдівах та одразу вирушила "відновлюватись" у салон краси
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.
Так, в акаунті Волочкової з'явилась підбірка фото із салону краси, а сама балерина розповіла, що вона вже готується до зйомок.
"З корабля-на бал! По прильоту з Мальдів я попрямувала до мого чудового стиліста Андрія... Андрій пофарбував і відновив моє волосся після моря і сонця. Косметика по догляду за волоссям, на якій працюють салон і Андрій, просто чарівна! Я навіть в поїздку брала з собою дорожні бокси. А укладка перед зйомкою, яку зробив Андрій, мені здалася дуже цікавою. Як я все встигаю?! Сама собою часом здивована", - написала вона.
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Волочкова сфотографувала себе у дзеркалі в той час, коли їй робили процедури по догляду за волоссям, а також кінцевий результат.
Також на фотографіях можна побачити довгі та стрункі ноги балерини, які вона традиційно завжди з гордістю демонструє.
Як відомо, Анастасія Волочкова тривалий час відпочивала на Мальдівах зі своїм коханим і радувала фоловерів безліччю фото і відео з відпочинку.
Нагадаємо, Волочкова в бікіні показала, як змінилося її тіло на відпочинку з коханцем.
А ще Politeka писала, що Волочкова в міні-бікіні прикрила ластами обвислі форми.
Також Politeka повідомляла, що Волочкова з блискітками на пікантних місцях розтягнулася в шпагаті з ластами.