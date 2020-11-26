Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой в одном купальнике и ластах

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в TikTok.

«Мальдивский экзерсис под дождем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует в непривычно большом купальнике и ластах, демонстрируя при этом «фирменную» растяжку.

«Плавки непривычно большие», «мать поплыла», «ногу нужно на место поставить. Бедра ровно», «куда ж без этого», - пишут пользователи сети.

Как сообщалось до этого, российская балерина Анастасия Волочкова порадовала своего возлюбленного ужином на уединенном пляже.

Знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фотографий, на которых запечатлен отдых любовников. Лица своего избранника она традиционно не показала, лишь на одном из кадров мелькнула мужская рука с бокалом шампанского.

Сама балерина предстала в кружевном белом платье, напоминающем свадебное, которое надела поверх золотистого купальника.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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