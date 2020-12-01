Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, показала великий бюст в декольте і білизні

Користувачі мережі приходять у захват від великих форм відомої артистки, повідомляє Politeka.net. Красуня і сама не проти пограти з шанувальниками, виставляючи напоказ свої шикарні об'єми.

Цього разу в одній з фан-груп були розміщені стоп-кадри з актрисою. На знімках знаменитість позувала в червоному халатику з глибоким декольте. З великого вирізу вистрибували великі принади зірки.

На одному зі знімків зірка розчахнула халатик, виблискуючи великим бюстом в бордовому ліфчику.

"Яна Кошкіна актриса з великими талантами", - написали автори поста.

За десять годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ви бачили її фото без косметики?)) ", "А які таланти?", "Рот у неї величезний, а не таланти", " 😂 😂 "таланти" тепер так силікон називають", "це актриса??? Тільки якщо для п**нухи і то на любителя!😂 ", "Там губи і ци**ки?які на**р там таланти😂 😂 😂", " чого хорошого у величезних ці** *ках?", "Таланти там величезні", " дуже класно зіграла Льолю в домашньому арешті👍", " Бомба 😍 👍 🏻 ", " На Гузєєву схожа", " Яна Кошкіна актриса з великими. 👏😂🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна була у шовковій накидці чорного кольору, оголивши свою голову "гідність". Заради ефектного кадру дівчина, якій приписують бурхливий роман з шоуменом Гаріком Харламовим, тримає в руці келих вина.

"Всхуднула трохи за 10 днів без зубів мудрості) ...",- написала вона.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

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