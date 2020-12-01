Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, показала большой бюст в декольте и белье

Пользователи сети приходят в восторг от больших форм известной артистки, сообщает Politeka.net. Красотка и сама не прочь поиграть с поклонниками, выставляя напоказ свои шикарные объемы.

В этот раз в одной из фан-групп были размещены стоп-кадры с актрисой. На снимках знаменитость позировала в красном халатике с глубоким декольте. Из большого выреза выпрыгивали большие прелести звезды.

На одном из снимков звезда распахнула халатик, сверкая большим бюстом в бордовом лифчике.

"Яна Кошкина актриса с большими талантами 🌶 🍑", - написали авторы поста.

За десять часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Вы видели ее фото без косметики?))", "А какие таланты?", "Рот у ней огромный, а не таланты", "😂😂 "таланты" Теперь так силикон называют", "Это актриса??? Только если для п**нухи и то на любителя!😂", "Там губы и си**ки?какие на**р там таланты😂😂😂", "Чего хорошего в огромных с***ках?", "Таланты там огромные", "Очень классно сыграла Лёлю в Домашнем аресте 👍", "Бомба😍👍🏻", " На Гузееву похожа", "Яна Кошкина актриса с большими. 👏😂🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина была в шелковой накидке черного цвета, обнажив свое главное "достоинство". Ради эффектного кадра девушка, которой приписывают бурный роман с шоуменом Гариком Харламовым, держит в руке бокал вина.

"Всхуднула немного за 10 дней без зубов мудрости) ...", - написала она.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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