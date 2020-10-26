Российская модель Яна Кошкина, которая якобы крутит роман с шоуменом Гариком Харламовым, удивила пикантными кадрами
Как пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, девушка выложила новую порцию откровенных снимков.
На них модель сидит в разных позах на кровати. На ней - зеленый спортивный костюм, волосы Яны распущены, судя по улыбке, настроение у Кошкиной хорошее. На одном из кадров Яна приняла позу "жабки" - сложила ступни вместе, колени раздвинула в разные стороны, а руками оперлась об кровать.
"Какой чудесный сегодня день!💕🌟
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Главное преимущество, что парк крытый! Сегодня весь день шёл дождь, но он не смог помешать нашему празднику🦄
Дети и взрослые, а мы ездили большой компанией, в восторге! Меня даже смогли затащить на один из самых страшных аттракционов, (а я жутко их боюсь), потом с него было не вытащить😅🙈
В следующие выходные договорились поехать туда с подружками🤪🥂
P.S. Постелька из домика Смурфетты! Романтика😆💖", – подписала кадры "невеста" Харламова.
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Фанаты оценили новый образ знаментиости, о чем и написали в комментариях.
"Самая крутая девочка 😍 Вы там на марсе ? Такие детские находите)))) Гера знаю что увидишь ,ставь лайк 😁😁 Хороша кошка! Прекрасно выглядишь 🔥💣😊 Ти моя козочка 🤗 С тобой можно поваляться??? 🔥 Заиньке пора баиньки😍❤️❤️❤️ Глаза нереально красивого цвета! Янка привет, удачи тебе. 😘 ", – пишут фолловеры.
Ранее мы писали, что Яна Кошкина опубликовала фото из салона красоты. Яна сделали селфи, засветив обновленные губы. Как объяснила Кошкина, она сделала перманентный макияж губ.
"Я наконец-то я решилась на перманентный макияж губ (на фото губы сразу после процедуры с небольшим отёком, потом будет не так ярко)", - поделилась Яна.
Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".
Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!".