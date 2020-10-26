Российская модель Яна Кошкина, которая якобы крутит роман с шоуменом Гариком Харламовым, удивила пикантными кадрами

Как пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, девушка выложила новую порцию откровенных снимков.

На них модель сидит в разных позах на кровати. На ней - зеленый спортивный костюм, волосы Яны распущены, судя по улыбке, настроение у Кошкиной хорошее. На одном из кадров Яна приняла позу "жабки" - сложила ступни вместе, колени раздвинула в разные стороны, а руками оперлась об кровать.

"Какой чудесный сегодня день!💕🌟

Кто ещё не смотрел сториз, мы всей семьёй ездили в парк аттракционов «Остров мечты» @dream_island_park✨

Главное преимущество, что парк крытый! Сегодня весь день шёл дождь, но он не смог помешать нашему празднику🦄

Дети и взрослые, а мы ездили большой компанией, в восторге! Меня даже смогли затащить на один из самых страшных аттракционов, (а я жутко их боюсь), потом с него было не вытащить😅🙈

В следующие выходные договорились поехать туда с подружками🤪🥂

P.S. Постелька из домика Смурфетты! Романтика😆💖", – подписала кадры "невеста" Харламова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) 20 Окт 2020 в 12:10 PDT

Фанаты оценили новый образ знаментиости, о чем и написали в комментариях.

"Самая крутая девочка 😍 Вы там на марсе ? Такие детские находите)))) Гера знаю что увидишь ,ставь лайк 😁😁 Хороша кошка! Прекрасно выглядишь 🔥💣😊 Ти моя козочка 🤗 С тобой можно поваляться??? 🔥 Заиньке пора баиньки😍❤️❤️❤️ Глаза нереально красивого цвета! Янка привет, удачи тебе. 😘 ", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина опубликовала фото из салона красоты. Яна сделали селфи, засветив обновленные губы. Как объяснила Кошкина, она сделала перманентный макияж губ.

"Я наконец-то я решилась на перманентный макияж губ (на фото губы сразу после процедуры с небольшим отёком, потом будет не так ярко)", - поделилась Яна.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!".