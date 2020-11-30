Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, розбурхав мережу знімком з колегою по сцені

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

На фото Лазарєв зображений поруч з Дімою Біланом

"Ну, куди ж без нас в Новий Рік!!",- написав "коханець" Лорак.

Користувачі Мережі в захваті від такої звістки. Лазарєва і Білани засипали компліментами, томечая, що співаки дуже схожі між собою.

"Буде жарко», «красені", " а де Валерій Меладзе і Леонід Агутін?", "Вау, які ви круті. Чекаємо», " Люблю, коли ви поруч. Такі красиві", "що 20 років тому, що зараз!❤", "Мої обожнювані красені 😍", "Тоні Старк ІІІІ... Тоні Старк?", "Чудова пара», "як близнюки", - пишуть в коментарях.

Раніше Лаззорєв виклав свіже відео з репетиції, на якому показав один з рухів для майбутніх концертів. Артист постав перед шанувальниками в зручному вбранні, який відмінно підходить для танців: чорній футболці, спортивних штанях і яскраво-помаранчевих кросівках.

Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв знатно запалив з відомою комедіанткою, відео не для дітей: "це прекрасно!».

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв викликав фурор романтичним чином, жінки в захваті.

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв оголив несподіване місце заради зухвалого образу: "не соромно тобі?".