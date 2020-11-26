Російський співак Сергій Лазарєв показав, як його шанують танцюристи з команди

Артист, якому приписують роман з Ані Лорак, виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже відео з репетиції, на якому показав один з рухів для майбутніх концертів, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця). Сергій Лазарєв постав перед шанувальниками в зручному вбранні, який відмінно підходить для танців: чорній футболці, спортивних штанях і яскраво-помаранчевих кросівках.

У такому вигляді м'язистий Виконавець став серед шести хлопців і дівчат, самовпевнено засунувши руки в штани. Танцюристи оточили Сергія Лазарєва і дружно притиснулися до його торсу пластичними рухами.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися музикантом і його шоу-балетом:

"Крутий танцюристський склад"; " як круто 😍 🔥 відмінна команда❤️"; "кращі🔥"; "які ви тут круті😍 💔"; " це чудово! 🔥 "; "Привабливо ❤️"; " Краща команда! З нетерпінням чекаю нове шоу яке дай Бог буде в 21 році !та й взагалі концертів ❤️"; "які Класні";" Хочу на концерт"; " Татко рулить ❤️😂"; " які красоточки ❤"; "Бос"; " Вааай, прекрасні хлопці знову щось задумали😌 💫"; " улюблена команда 😊 ❤️ сумую за концертами 💛 чекаємо повернення нормального життя без обмежень через пандемію😊"; " ну скільки можна? Чого такий красивий то? 💔"; "Ой, мамочки.. Який ви милий! 😍❤️Удачі Вам! 🔥 👏 🏼 "; "Сережа по стійці смирно😂 😂".

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