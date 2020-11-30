Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала, чим займається її син

Колишня солістка "ВІА Гри" рідко ділиться кадрами, на яких зображені її діти, пише Politeka.net. Цього разу артистка вирішила порадувати шанувальників рідкісним відео. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відомо, що вчора святкувався День матері, на честь чого молодший син Джанабаєвої та її чоловіка, співака Валерія Меладзе, влаштував вдома справжній концерт.

Альбіна опублікувала відповідне відео в своєму Instagram. На кадрах, на жаль, не видно обличчя хлопчика, але це не головне, адже він показав наскільки талановитий.

Син знаменитостей грав на барабанах, надівши на себе сіру кофту і сині штани.

"Концерт до Дня матері триває! Всім ударного і ритмічного дня! # понеділок #син #drums", - написала Альбіна.

За чотири години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ось весело у вас вдома! Хто на піаніно, хто на барабанах, хто співає 😂", "який розумничка", " 🙌 👏 🏻 😘мамина гордість!", "Мамина гордість, старається - грає, розумничка. 👏 👏 👏 Талановита мама і талановитий син🔥 🔥 🔥", "який музичний хлопчина росте 😅 😻 і Вам відмінного дня❤️✨", " який розумничка!!!👏 👍 Музична дитина росте,але є в кого🤗🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😘", "це старший або молодший вже так підріс?🤔", "Такий молодець👍 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у Альбіни Джанабаєвої і Валерія Меладзе двоє синів. Перший, Костянтин, народився у 2004 році, а другий, Лука - у 2014-ому.

Зазначимо, артистка довго приховувала, хто батько її першого сина, адже пара довгий час приховувала свої стосунки.

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