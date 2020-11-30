Известная певица Альбина Джанабаева показала, чем занимается ее сын

Бывшая солистка "ВИА Гры" редко делится кадрами, на которых запечатлены ее дети, пишет Politeka.net. В этот раз артистка решила порадовать поклонников редким видео. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Известно, что вчера праздновался День матери, в честь чего младший сын Джанабаевой и ее мужа, певца Валерия Меладзе, устроил дома настоящий концерт.

Альбина опубликовала соответствующее видео в своем Инстаграм. На кадрах, к сожалению, не видно лица мальчика, но это не главное, ведь он показал насколько талантлив.

Сын знаменитостей играл на барабанах, надев на себя серую кофту и синие штаны.

"Концерт ко дню матери продолжается! Всем ударного и ритмичного дня! #понедельник #сын #drums", - написала Альбина.

За четыре часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Вот весело у вас дома! Кто на пианино, кто на барабанах, кто поёт 😂", "какой умничка", "🙌👏🏻😘Мамина гордость!", "Мамина гордость, старается - играет, умничка. 👏👏👏 Талантливая мама и талантливый сын🔥🔥🔥", "Какой музыкальный парниша растёт😅😻 И вам отличного дня ❤️✨", "Какой умничка!!!👏👍 Музыкальный ребёнок растёт,но есть в кого🤗🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😘", "Это старший или младший уже так подрос?🤔", "Такой молодец 👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе двое сыновей. Первый, Константин, родился в 2004 году, а второй, Лука - в 2014-м.

Отметим, артистка долго скрывала, кто отец ее первого сына, ведь пара долгое время скрывала свои отношения.

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