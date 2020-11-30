Актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку охрестили нареченою Гаріка Харламова, похвалилася незвичайним чином

29-річна красуня опублікувала кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Кошкіна відображена у формі, яку носять працівники закладів громадського харчування.

При цьому сірий піджак застебнутий не на всі кнопки, а на пишну гідність артистки.

"По-моєму мені дуже личить. Сьогодні я буду дещо смачненьке готувати. Мммм», - каже Кошкіна.

Також вона влаштувала опитування серед передплатників щодо того, чи йде їй ця форма.

Раніше Кошикна похвалилася кадрами, на яких постала в спокусливому образі поруч з "космічною" подружкою. Дівчата знімали Селфі в яскравих нарядах і міркували про те, що робить жінку особливо красивою.

На кадрах Яна забражена в білому халатику, облямованим хутром, декольте якого відразу впадає в очі - настільки глибоке, що "виринув" бюст в бежевій мереживній білизні. Дівчина підкреслила красу яскравим макіяжем, зібравши волосся в хвіст, щоб вони не заважали милуватися відкрилися принадами.

Її подружка була в більш скромному вбранні, одягнувшись як герой Фентезі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".

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