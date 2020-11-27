На это можно смотреть вечно

Актриса и блогерша Яна Кошкина явно знает себе цену - девушка посоревовалась с подружкой прелестями

Как передает Politeka.net, 29-летняя звезда, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе рядом с "космической" подружкой.

Девушки снимали селфи в ярких нарядах и рассуждали о том, что делает женщину особенно красивой.

На кадрах Яна предстала в белом халатике, окаймленным мехом, декольте которого сразу бросается в глаза - настолько глубокое, что "вынырнул" бюст в бежевом кружевном белье. Девушка подчеркнула красоту ярким макияжем, собрав волосы в хвост, чтобы они не мешали любоваться открывшимися прелестями.

Ее подружка была в более скромном наряде, одевшись как герой фэнтези.

"Как вы считаете, какая женщина лучше: космическая или...", - начала было спрашивать она, как ее перебила сладострастная Яна: "Женщина лучше та, у которой большие выразительные глаза..."

"Космические я бы сказала", - добавила ее подружка.

Как известно, Кошкина частенько балует фанатов "выразительными глазами", которые вовсе и не глаза, а ее выдающееся "достоинство" ниже шеи. Девушка признавалась, что не любит зиму, так как приходится кутаться в теплую одежду и прятать тем самым лучшую часть тела.

"Если бы зимой можно было бегать в летних платьях, то это время года, для меня однозначно, было бы самым лучшим...🌸❄️👙 С детства не любила носить много одежды... Мне почему-то физически становится тяжело и грустно", - писала Яна в Инстаграм и делилась сочным кадром, выставив свою "гордость" крупным планом.

Пользователи тут же кинулись комментировать увиденное:

"Ого ) ягодки созрели😄"

"Очень красивые и выразительные глаза😊🤗"

"Ну че сказать, захотелось в боулинг"

"Минут 20 смотрел... Красотка🔥"

"Лифчик не нужен!!!"

"Вот это шарики👍😘"

"Можно вечно смотреть на это видео😄"

Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".