Актриса и блогерша Яна Кошкина, которую окрестили невестой Гарика Харламова, похвасталась необычным образом
29-летняя красотка опубликовала кадры на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
Кошкина запечатлена в форме, которую носят работники заведений общепита.
При этом серый пиджак застегнут не на все кнопки, подчеркивая пышное достоинство артистки.
«По-моему мне очень идет. Сегодня я буду кое-что вкусненькое готовить. Мммм», - говорит Кошкина.
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Также она устроила опрос среди подписчиков относительно того, идет ли ей эта форма.
Ранее Кошикна похвасталась кадрами, на которых предстала в соблазнительном образе рядом с "космической" подружкой. Девушки снимали селфи в ярких нарядах и рассуждали о том, что делает женщину особенно красивой.
На кадрах Яна запечатлена в белом халатике, окаймленным мехом, декольте которого сразу бросается в глаза - настолько глубокое, что "вынырнул" бюст в бежевом кружевном белье. Девушка подчеркнула красоту ярким макияжем, собрав волосы в хвост, чтобы они не мешали любоваться открывшимися прелестями.
Ее подружка была в более скромном наряде, одевшись как герой фэнтези.
Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"
Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как выглядит после ЧП, которое лишило ее слуха: "Домой!"