Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, вывалила свои формы в купальнике

Звезда покорила миллионную аудиторию не только благодаря своему таланту, но и внешности, сообщает Politeka.net. Красотка постоянно без стеснения демонстрирует свои большие формы.

Так, модель надела ярко-желтый купальник. Она поджала грудь снизу так, что большие формы едва ли не выпрыгивали из тесного верха.

Плавки были на высокой посадке и подчеркнули тонкую талию.

Кошкина распустила волосы и широко улыбалась.

"Российская актриса с эффектной внешностью - Яна Кошкина 🍋 🍑", - написали авторы поста.

Фото было обнародовано в одной из фан-групп и быстро собрало много лайков и комментариев.

"она похудела что ли?!, ей нужно срочно поправиться...👌", "Очень-очень большие глаза.👏👏👏", "Не с эффектной внешностью, а с огромной грудью. Надо называть всё своими именами)", "С каждым годом становиться все красивее и красивее", "Все-таки она классная", "Обычная девушка, таких миллионы", "В толпе не заметишь", "О, какая женщина!!! Нет краше в этом мире, чем Кошкина любима!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина приняла участие в рекламных съемках, для которой выбрала интересный сиреневый костюм. С одной стороны, наряд выглядит достаточно по-деловому, но при этом у пиджака такой глубокий вырез, что фанаты замерли в восторге, когда увидели это.

Были бы эти кадры опубликованы не в сториз, то они бы мигом собрали тысячи комментариев в открытом доступе.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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