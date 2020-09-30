Звезда Comedy Club Гарик Харламов раскрыл, почему они решили развестись с актрисой Кристиной Асмус
Об этом он рассказал в интервью журналистам, пишет издание PeopleTalk.
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Как признается шоумен, между ним и Кристиной Асмус нет никакой вражды, ведь они раньше договорились, что разведутся согласно закону, и останутся друзьями.
«У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже тот пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ «Золото Геленджика», так что мы даже работаем на одном поле — все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте», — откровенно признается резидент Comedy Club Гарик Харламов.
В общении с журналистами он также заговорил о Яне Кошкиной, которую российские СМИ называли "пышногрудой невестой" Гарика Харламова.
«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу или еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время информационного фастфуда, бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», — продолжил шоумен в интервью изданию.
Звездный отец также рассказал о нюансах воспитания их общей дочери Насти, с которой он старается проводить свободное время.
«Мне сложно проявлять строгость — обычно это на маме и, мне кажется, так правильнее. Они же девочки, так что мама лучше знает, как повлиять на дочь. Мне в этом смысле сложно грозить, ругаться, кричать. Тем более в силу занятости я провожу с Настей не так много времени, а когда вижу — не хватает времени, чтобы злиться. У Насти все есть, но она не разбалованная — ей нравится дарить подарки. Недавно спрашиваю: «Насть, что тебе привезти?» Она говорит: «Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…» Она молодец», — подытожил Гарик Харламов в общении с журналистами.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Гарик Харламов якобы разводится с Кристиной Асмус из-за "пышногрудой любовницы" Яны Кошкиной.
Сама девушка отреагировала на слухи и заявила, что ее ничего не связывает с комиком и резидентом Comedy Club.
По информации журналистов, Гарик Харламов якобы уделял особое внимание некой девушке с выдающейся грудью, которой позже оказалась Яна Кошкина, на дне рождения Ляйсан Утяшевой.
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