Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в дзеркалі у всій красі
Зірка побалувала шанувальників палючим знімком з білому топіку без білизни, пише Politeka.net. Зірка показала досконалі форми шостого розміру, піднявши тісний одяг.
Великий бюст ледь не вивалився з-під вбрання і виглядав дуже спокусливо, на що і сподівалася модель.
Красуня заодно і показала свою струнку талію, пружний живіт і красиві стегна, на яких трималися рожеві трусики від відомого бренду.
Омович злегка вигнулася, виставивши назад пружні сідниці.
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Модель дивилася в телефон, знімаючи себе в дзеркало.
"Яка у мене дієта питаєте ви? Спробуйте кожен день нервувати і будете виглядати так само☠️️", - написала зірка.
За 12 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Я на такій стабільно сиджу 👍🏽 класна", "твоя дієта називається **євий фотошоп і хороший хірург", "Мабуть не всім така дієта підходить 🧡", "Цікаво, від чого ти так нервуєш 🤣 У тебе хіба є якісь життєві турботи, крім як займатися самолюбуванням і інтернетиком))))", "Я вже хз скільки на такій дієті живу-так і померти недовго 🥳", "Чого б я ото нервував при таких формах 🤔😎😀🔥", "Шалено красива 💕", "Лялечка 😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович позувала в червоній мереживній білизні. Красуня сидить перед камерою і показувала результат операції. Груди були не такими пишними і трохи дивними. Але можна помітити, що і тоді Олена була з безліччю татуювань.
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