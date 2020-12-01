Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в дзеркалі у всій красі

Зірка побалувала шанувальників палючим знімком з білому топіку без білизни, пише Politeka.net. Зірка показала досконалі форми шостого розміру, піднявши тісний одяг.

Великий бюст ледь не вивалився з-під вбрання і виглядав дуже спокусливо, на що і сподівалася модель.

Красуня заодно і показала свою струнку талію, пружний живіт і красиві стегна, на яких трималися рожеві трусики від відомого бренду.

Омович злегка вигнулася, виставивши назад пружні сідниці.

Модель дивилася в телефон, знімаючи себе в дзеркало.

"Яка у мене дієта питаєте ви? Спробуйте кожен день нервувати і будете виглядати так само☠️️", - написала зірка.

За 12 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Я на такій стабільно сиджу 👍🏽 класна", "твоя дієта називається **євий фотошоп і хороший хірург", "Мабуть не всім така дієта підходить 🧡", "Цікаво, від чого ти так нервуєш 🤣 У тебе хіба є якісь життєві турботи, крім як займатися самолюбуванням і інтернетиком))))", "Я вже хз скільки на такій дієті живу-так і померти недовго 🥳", "Чого б я ото нервував при таких формах 🤔😎😀🔥", "Шалено красива 💕", "Лялечка 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в червоній мереживній білизні. Красуня сидить перед камерою і показувала результат операції. Груди були не такими пишними і трохи дивними. Але можна помітити, що і тоді Олена була з безліччю татуювань.

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