Колишня дружина відомого російського шоумена, актора і коміка Гаріка Харламова Крістіна Асмус з'явилась на вулиці у сльозах, фаті та з пляшкою алкоголю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Асмус у соцмережі.

Так, Асмус виклала на своїй сторінці жартівлеве відео, де вона з валізою, в купальнику, куртці та з фатою ходить по вулиці зі сльозами на очах. При цьому в руках у неї пляшка горілки.

При цьому у жінки дуже хитка хода - очевидно, вона імітує стан сильного алкогольного сп'яніння.

У коментарях до відео не всі оцінили гумору Асмус та пов'язали її поведінку з розлученням із Гаріком Харламовим.

"Гарік, забери її назад - зіп'ється ж", "Посередня тьотя, а як актриса - взагалі нуль", "Бомба", "Виглядає гидко", "Блін, мені холодно дивитись на це", "Вже нецікаво дивитись на ваші кривляння, ось правда. Ані почуття гумору, нічого вже не залишилось, якийсь суцільний треш для Галі із 5Б", "Це після розлучення з Гаріком?", "Це після розлучення з Харламовим сталося, та ще пандемія, певно, позначилась", - пишуть в коментарях під відео.

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Асмус блиснула пікантною родимкою, від якої чоловіки без розуму.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити.