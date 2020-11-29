Популярна російська актриса Христина Асмус захопила шанувальників, зворушливо привітавши красуню-матір

Як пише Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"З Днем мами!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Асмус позує поруч з матір'ю. Обидві красуні посміхаються в кадр. Однак шанувальники зірки поспішили привітати зі святом і самого кумира.

«Схожа, як дві краплі», «вітаю Тебе Вишенька з днем мами 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 завжди будь найніжнішою, доброю, чуйною мамою для своєї донечки», «Кріс, які ви красиві. Поздоровляю!», «і тебе Христина. Ти теж мама», «Христина, з днем мами Вас. І всіх мам. Гарного вечора», «Кріс, зі святом Вас!»,- пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, колишня дружина Гаріка Харламова російська актриса Христина Асмус здивувала кардинальним перевтіленням і особистим визнанням.

Вона виклала в соцмережі "Instagram" фото, на якому нагадала лисицю Алісу з культового фільму про Буратіно. Знаменита красуня позувала перед обертовим колесом в мініатюрних шортах-панталонах, туфлях на високих підборах, червоній кофтині з відкритими плечима і крислатому солом'яному капелюсі, з-під якої визирали світлі кучерики.

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Асмус блиснула пікантною родимкою, від якої чоловіки без розуму.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити.