39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон посвітила інтимними місцями в напівпрозорій білизні

Відома блондинка любить епатувати публіку і балує фанатів своїми спекотними фото, пише Politeka.net.

Так, зірка опублікувала в Instagram знімок, який був зроблений кілька років тому. На кадрах "безсоромна" модель позувала в рожевій мереживній білизні.

Маленький ліфчик натягнувся на невеликих грудях. Крім того, пікантності додавав той факт, що білизна була прозорою.

Також на Періс були крихітні трусики з бантиком - - виглядає так пікантно.

Зірка завершила образ прикрасами і взуттям на високих підборах.

Примітно, що у Хілтон була коротка стрижка.

Модель розвалилася на дивані у відвертій позі.

Пост не зібрав багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Швидше за все, артистці написали приємні відгуки в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон порадувала шанувальників архівним фото в сторіс.

Модель постала без білизни в салатовій маєчці, з якої визирав невеликий бюст.

Блондинка одягла маленькі шортики, які ледь щось прикривали, адже вирізи з боків скріплювалися пов'язками.

Нагадаємо, Періс Хілтон постала майже оголеною. Красуня прикривала своє тіло довгим білим рушником.

Модель трохи стиснула груди, які стали здаватися об'ємніше. Довге волосся красуня поклала набік. При цьому її плічко світилося на світлі ніби шовкова тканина.

Вона покрутилася перед камерою, іноді посміхаючись. Кадри вийшли не тільки спекотними, а й інтригуючими.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

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