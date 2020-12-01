39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон посветила интимными местами в полупрозрачном белье

Известная блондинка любит эпатировать публику и балует фанатов своими жаркими фото, пишет Politeka.net.

Так, звезда опубликовала в Инстаграм снимок, который был сделан несколько лет назад. На кадрах "бесстыжая" модель позировала в розоватом кружевном белье.

Маленький лифчик натянулся на небольшой груди. Кроме того, пикантности прибавлял тот факт, что белье было прозрачным.

Также на Пэрис были крохотные трусики с бантиком - смотрится так пикантно.

Звезда завершила образ украшениями и обувью на высоких каблуках.

Примечательно, что у Хилтон была короткая стрижка.

Модель развалилась на диване в откровенной позе.

Пост не собрал много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Скорее всего, артистке написали приятные отзывы в личной переписке.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон порадовала поклонников архивным фото в сторис.

Модель предстала без белья в салатовой маечке, из которой выглядывал небольшой бюст.

Блондинка надела маленькие шортики, которые едва что-то прикрывали, ведь вырезы по бокам скреплялись повязками.

Напомним, Пэрис Хилтон предстала почти обнаженной. Красотка прикрывала свое тело длинным белым полотенцем.

Модель немного сжала грудь, которая стала казаться объемнее. Длинные волосы красотка уложила набок. При этом ее плечико светилось на свету будто шелкова ткань.

Она покрутилась перед камерой, иногда улыбаясь. Кадры получились не только жаркими, но и интригующими.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».