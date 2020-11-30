Введення жорсткого карантин (локдауна) прокоментували в Верховній Раді, і навіть озвучили дату, коли все вирішиться
Так, у понеділок, 30 листопада, в ході брифінгу спікер парлатента Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.
"Варіант локдауну, ми з вами, на жаль, скасовувати не можемо", - підкреслив Разумков.
При цьому він повідомив, від чого залежатиме рішення про введення жорсткого карантину.
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"На це багато що впливатиме. Показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість хворих, ефективність локдауна вихідного дня. Якщо я зараз вам скажу, що ні, ми не введемо-це буде безвідповідально. Якщо скажу, що буде введено, ми можемо це прорахувати, але сказати, що буде саме так, важкувато", - зазначив глава парламенту.
У свою чергу глава партії "Слуга народу" і заступник голови парламентської фракції цієї політсили Олександр Корнієнко заявив, що рішення про повний локдаун в Україні буде прийнято до п'ятниці, 4 грудня, тому українцям треба бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій.
"Яким би не був локдаун, він повинен в першу чергу бути спрямованим на зниження темпу зараження українців. Думаю, до п'ятниці все це буде вирішено", - сказав парламентарій.
Раніше повідомлялося, що Уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.
У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.
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