Введення жорсткого карантин (локдауна) прокоментували в Верховній Раді, і навіть озвучили дату, коли все вирішиться

Так, у понеділок, 30 листопада, в ході брифінгу спікер парлатента Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

"Варіант локдауну, ми з вами, на жаль, скасовувати не можемо", - підкреслив Разумков.

При цьому він повідомив, від чого залежатиме рішення про введення жорсткого карантину.

"На це багато що впливатиме. Показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість хворих, ефективність локдауна вихідного дня. Якщо я зараз вам скажу, що ні, ми не введемо-це буде безвідповідально. Якщо скажу, що буде введено, ми можемо це прорахувати, але сказати, що буде саме так, важкувато", - зазначив глава парламенту.

У свою чергу глава партії "Слуга народу" і заступник голови парламентської фракції цієї політсили Олександр Корнієнко заявив, що рішення про повний локдаун в Україні буде прийнято до п'ятниці, 4 грудня, тому українцям треба бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій.

"Яким би не був локдаун, він повинен в першу чергу бути спрямованим на зниження темпу зараження українців. Думаю, до п'ятниці все це буде вирішено", - сказав парламентарій.

Раніше повідомлялося, що Уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.

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