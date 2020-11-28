Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем, и вопрос локдауна становится все острее

Правительство рассматривает варианты дальнейшего карантина, и локдаун – не исключение. Однако, уверяют в Кабмине, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу даже в условиях жестких ограничений, передает «РБК-Украина».

Одним из вопросов, который больше всего волнует граждан, остается работа общественного транспорта. Как известно, весной его останавливали, начиная от междугородного и международного сообщения и заканчивая метро во всех городах Украины.

Глава Минздрава Максим Степанов поспешил заверить, что работу общественного транспорта останавливать не будут, вероятнее всего.

«Что касается конкретных ограничений и вопросы транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые имеют добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", – подчеркнул Степанов эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, подхватить китайский вирус в полупустом вагоне метро или автобусе при соблюдении дистанции и наличии маски маловероятно:

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все полностью закрыто. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится у дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий ".

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в случае локдауна в столице будет сделано все возможное, чтобы ни метро, ни общественный транспорт не прекращали свою работу.

Он напомнил о том, чем обернулась остановка общественного транспорта в прошлый карантин. Поего словам, такой шаг привел к еще большему его нарушению.

Напомним, китайский вирус нанес новый удар по жителям Киевщины.

Как сообщала Politeka, у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.

Также Politeka писала, что вирус беспощаден к Днепропетровщине, счет жертв ведется сотнями.