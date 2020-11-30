Что ждет украинцев в ближайшее время

Введение жесткого карантина (локдауна) прокомментировали в Верховной Раде, и даже озвучили дату, когда все решится

Так, в понедельник, 30 ноября, в ходе брифинга спикер парлатента Дмитрий Разумков заявил, что не исключает введение локдауна в Украине. По его словам, парламент также готовится в возможному усилению карантина.

"Вариант локдауна, мы с вами, к сожалению, отменять не можем", - подчеркнул Разумков.

При этом он сообщил, от чего будет зависеть решение о введении жесткого карантина.

"На это многое будет влиять. Показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня. Если я сейчас вам скажу, что нет, мы не введем - это будет безответственно. Если скажу, что будет введено, мы можем это просчитать, но сказать, что будет именно так, тяжеловато", - отметил глава парламента.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" и замглавы парламентской фракции этой политсилы Александр Корниенко заявил, что решение о полном локдауне в Украине будет принято до пятницы, 4 декабря, поэтому украинцам надо быть готовыми к любому варианту развития событий.

"Каким бы ни был локдаун, он должен в первую очередь быть направленным на снижение темпа заражения украинцев. Думаю, до пятницы все это будет решено", - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает введение полного локдауна с 24 декабря по 15 января, и даже с остановкой транспорта. Ограничения продлятся три недели. Подтверждения этой информации нет.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал схожую дату начала жесткого карантина – он считает идеальным ввести ограничения с 25-26 декабря.

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