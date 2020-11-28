Карантин выходного дня принес меньше пользы, чем ожидали в Минздраве

Как пишет Politeka.net, 28-29 ноября будут последними выходными, на которые распространяются ограничительные меры. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что окончательный результат ужесточения карантина проявится уже на следующей неделе.

В ночь на 30 ноября истекает срок карантина выходного дня, который объявило правительство. По словам главы Минздрава, таким образом ведомство пыталось замедлить распространение китайского вируса, однако пока прогнозы не оправдались.

"Надо было остановить ураганный рост этой болезни. На следующей неделе мы ясно скажем, помогли ли мы этому эффекту или нет", - подчеркнул Максим Степанов. - "Предварительно могу сказать, что мы надеялись на более эффективные вещи".

По словам чиновника, не все украинцы соблюдали карантинные требования, а потому меры не привели к желаемому результату. Он напомнил, что с самых первых выходных люди отказывались закрывать заведения и сидеть по домам.

"Был так называемый парад неповиновения некоторых мэров городов перед выборами, которые говорили, что будут отменять все, что касается карантина выходного дня", – отметил министр.

На этих выходных еще действуют ограничения, которые позволяют работать только магазинам, банкам, почтовым отделениям, автомобильным заправкам, аптекам, а также продавать еду на вынос. Ближайшие два дня будут закрыты заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, спортзалы и так далее.

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