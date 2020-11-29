Украинцам рассказали, когда в стране могут объявить тотальный локдаун из-за большого количества зараженных китайским вирусом

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.

По его словам, вероятность введения тотального карантина составляет 90%.

"Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной...", - заявил глава фракции "Слуга народа" в эфире телеканала.

По мнению Арахамии, жесткий локдаун следует объявлять "с 1 января или с 25, 26 декабря". Он также затронул вопрос остановки общественного транспорта.

"...Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема (транспортная – ред.) снимается как таковая", - резюмировал нардеп.

Также мы рассказывали о возможном пересмотре карантина выходного дня.

Арахамия заявлял, что уже на следующей неделе глава МОЗ Степанов озвучит доклад об эффективности карантина выходного дня.

"Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - рассказал Арахамия о возможном пересмотре карантина выходного дня.

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