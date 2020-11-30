Курс долара в Україні може вирости вже в перший тиждень грудня
Аналітики розповіли, до чого варто готуватися українцям і пояснили, що відбувається, передає "Обозреватель".
Головні причини зниження курсу гривні найближчим часом, за прогнозом експертів, наступні:
- Відсутність траншу МВФ до кінця року.
- Аналітики J. P. Morgan погіршили прогноз економічного спаду в Україні до 4,7% в 2020 році при інфляції до кінця року на рівні 4% у зв'язку із зростанням числа захворювань китайським вірусом.
- Імовірність введення локдауна.
"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,6 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,5 / 28,7 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
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Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club у свою чергу додає, що імпортерів все більше тисне ймовірність введення локдауну. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів c спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.
Погоджується з ним і аналітик RoboForex Андрій Гойлов, який прогнозує, що наступного тижня курс долара продовжить зростання до рівня 28,50 гривень.
"До тих пір поки питання зі співпрацею між Україною і МВФ не буде вирішене, курс продовжить відчувати тиск з боку іноземних інвесторів. Очікуємо курс поблизу 28,50 грн за долар", - упевнений аналітик Телетрейд Сергій Родлер.
Раніше повідомлялося, що Уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.
У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.
Тим часом, у понеділок, 30 Листопада, долар і євро подорожчали. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України:
Долар США - 28,46 грн (плюс 2 коп.).
Євро-33,95 грн (плюс 11 коп.).
Нагадаємо, НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню.
Як повідомляла Politeka, гривня втратила ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз
Також Politeka писала, що новий тотальний локдаун все ближче, як зміняться тарифи, ціни і зарплати.