Курс долара в Україні може вирости вже в перший тиждень грудня

Аналітики розповіли, до чого варто готуватися українцям і пояснили, що відбувається, передає "Обозреватель".

Головні причини зниження курсу гривні найближчим часом, за прогнозом експертів, наступні:

Відсутність траншу МВФ до кінця року.

Аналітики J. P. Morgan погіршили прогноз економічного спаду в Україні до 4,7% в 2020 році при інфляції до кінця року на рівні 4% у зв'язку із зростанням числа захворювань китайським вірусом.

Імовірність введення локдауна.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,6 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,5 / 28,7 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club у свою чергу додає, що імпортерів все більше тисне ймовірність введення локдауну. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів c спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.

Погоджується з ним і аналітик RoboForex Андрій Гойлов, який прогнозує, що наступного тижня курс долара продовжить зростання до рівня 28,50 гривень.

"До тих пір поки питання зі співпрацею між Україною і МВФ не буде вирішене, курс продовжить відчувати тиск з боку іноземних інвесторів. Очікуємо курс поблизу 28,50 грн за долар", - упевнений аналітик Телетрейд Сергій Родлер.

Раніше повідомлялося, що Уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.

Тим часом, у понеділок, 30 Листопада, долар і євро подорожчали. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України:

Долар США - 28,46 грн (плюс 2 коп.).

Євро-33,95 грн (плюс 11 коп.).

Нагадаємо, НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню.

Як повідомляла Politeka, гривня втратила ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз

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