Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, блиснула апетитним бюстом

Розкішна красуня постала в обтягуючому боді, з якого вискакував бюст, передає Politeka.net. Модель позувала на дивані в розкутій позі.

Варто відзначити, що її Instagram сповнений подібними знімками, на яких вона виставляє найспокусливіші об'єми без особливого сорому.

На одному з останніх знімків Гюль постала в рожевому боді на ґудзиках, які розстебнула і показала апетитний бюст без білизни. Груди спокусливо випирали з одягу і, здавалося, досконаліше знайти неможливо.

Тонка тканина обтягнула струнку талію і пишні стегна, через що показався гарний вигин.

Модель позувала на дивані, розпустивши довге волосся. Пишні вії і пухкі губи виділялися на обличчі і виглядали просто приголомшливо.

За шість годин пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону брюнетки багато приємних повідомлень.

"Можна поцілувати?", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі натягнула на себе чорне вбрання з великими кільцями з боків. Знаменитість в чорному вбранні обтягнула великий бюст, ймовірно, без ліфчика.

Сукня трималася на одному рукаві, а оголене плече додавало образу пікантності.

Тканина трималася на великому кільці, крізь яке можна помітити оголене тіло.

Нагадаємо, Гюль Бахарі засвітила груди в незвичайному червоному топі з вирізом, так як їй було важко приховати сам бюст шостого розміру крихітним клаптиком тканини. Для вдалої демонстрації форм Бахарі зігнулася перед об'єктивом і повернулася до нього боком.

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