Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) без сорому показала пишний бюст в декольте

Модель постійно спокушає найспекотнішими і гарячими розмірами в сукні з декольте, пише Politeka.net.

Зірка радує своїми великими розмірами в різних відвертих нарядах. Цього разу красуня без сорому показала бюст в камеру крупним планом (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео зірка постала в джинсовій сукні з величезним декольте, з якого випирав пишний бюст. Величезні груди ледь не вивалилися з такого сміливого вирізу.

Сьєнега почала відео з того, що підійшла близько до камери і пограла бюстом, який блищав від лосьйону.

Пізніше красуня відійшла від камери і показала не тільки груди, але і спокусливі вигини у всій красі.

Варто відзначити, що зірка зробила неяскравий макіяж, який лише підкреслив її красу.

За три години відео зібрало понад 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали коментарі, що вихваляють зовнішність.

"Фантастична", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега одягла крихітний ліфчик, який швидше нагадував звичайну тонку смужку салатової тканини. "Білизна" навряд чи прикривала найінтимніші деталі пишного бюста.

Також красуня була в крихітних трусиках-бікіні. Вона виставила апетитні сідниці, натягнувши трусики вище.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в прозорій сукні з рожевим відтінком, демонструючи бездоганні форми без білизни. При цьому образ знаменитість доповнила ідеальною зачіскою і практично невидимим макіяжем.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".