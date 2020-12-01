Американська фітнес-модель Ана Чері вразила розмірами бюста в маленькому топі
Відома модель не тільки займається фітнесом, але і випускає власну лінію одягу, а також відкрила спортзал, пише Politeka.net.
Красуня із задоволенням на собі демонструє різноманітні луки. Так, цього разу красуня постала в чорних топіку і шортиках. Перший був на блискавці, яку Чері розстебнула, в результаті з декольте виставився пишний бюст. Груди чудово виглядали в топіку, притягаючи погляд.
Довжина одягу дозволила поглянути на пружний прес знаменитості.
Красуня одягла шортики, що обтягнули її пружні сідниці. З-під них здалися накачані ніжки.
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Акуратна чорна сумочка стала відмінним завершенням до образу.
"Випусти на волю свого внутрішнього лиходія 🖤", - написала Чері у своїй групі.
За 11 годин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону знаменитості багато приємних повідомлень, яких вона гідна.
"Ти така крута", - написав користувач мережі.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в жовтому міні-бікіні, ефектно при цьому задерши білизну. Образ красуні доповнила елегантна посмішка і закриті очі.
"Сподіваюся, ці святкові вихідні пройшли добре! ✨ 😄 Це одне з моїх останніх фото з Мальдів, але це був такий хороший день, після цього фото ми завели нових друзів і добре поїли», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ана Чері постала в легкій сукні, бретельки якої спустила на плечі. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила прикрасою на шиї і квіточкою у волоссі. Красуня дивилася в об'єктив камери.
Нагадаємо, фігуриста Ана Чері в бікіні показала "стегенця" на даху хмарочоса
А ще Politeka писала, що фігуриста Ана Чері посвітила "вишеньками" в тісному топі
Також Politeka повідомляла, що рум'яна Ана Чері побешкетувала перед камерою, до непристойності здавивши принади топом