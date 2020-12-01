Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила размерами бюста в маленьком топе

Известная модель не только занимается фитнесом, но и выпускает собственную линию одежды, а также открыла спортзал, пишет Politeka.net.

Красотка с удовольствием на себе демонстрирует разнообразные луки. Так, в этот раз красотка предстала в черных топике и шортиках. Первый был на молнии, которую Чери расстегнула, в результате из декольте выставился пышный бюст. Грудь чудесно смотрелась в топике, притягивая взгляд.

Длина одежды позволила взглянуть на упругий пресс знаменитости.

Красотка надела шортики, обтянувшие ее упругие ягодицы. Из-под них показались накаченные ножки.

Аккуратная черная сумочка стала отличным завершением к образу.

"Выпусти на волю своего внутреннего злодея 🖤", - написала Чери в своей группе.

За 11 часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону знаменитости много приятных сообщений, которых она достойна.

"Ты такая крутая", - написал пользователь сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в желтом мини-бикини, эффектно при этом задрав белье. Образ красотки дополнила элегантная улыбка и закрытые глаза.

«Надеюсь, эти праздничные выходные прошли хорошо! ✨😄 Это одно из моих последних фото с Мальдив, но это был такой хороший день, после этого фото мы завели новых друзей и хорошо поели», - говорится в сообщении.

Напомним, Ана Чери предстала в легком платье, бретельки которого спустила на плечи. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила украшением на шее и цветочком в волосах. Красотка смотрела в объектив камеры.

Напомним, фигуристая Ана Чери в бикини показала "окорочка" на крыше небоскреба

А еще Politeka писала, что фигуристая Ана Чери посветила «вышенками» в тесном топе

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