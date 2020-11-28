Американская фитнес-модель Ана Чери показала модній образ в обтягивающем спортивном костюме

Популярная фитнес-красотка продолжает будоражить публику пикантными образами, которые примеряет в рамках новых фотосессий. Девушка открыла собственный магазин для спорта, поэтому большинство ее фото в профиле – это собственная реклама одежды с новыми дизайнами. Ана старается акцентировать внимание именно на подкачанные ягодицы.

На одном из своих фото, представленных в Инстаграм, на ее втором аккаунте девушка опубликовала яркий снимок в светло-сером костюме с «мраморным» дизайном. Привычно повернувшись спиной к камере, она продемонстрировала свою подкачанную фигуру и восхитила сеть.

«Я не антисоциальная, я социально избирательная. Окружайте себя только людьми, которые вдохновляют, вдохновляют и приносят позитивную энергию. Банда Чери - мой круг, отметьте свой», - написала Ана.

Вот как реагируют в сети:

«Очень красиво 😍😍🔥❤️; Красота 🌹💋; Такая великолепная 🔥❤️🔥❤️; Ты такая великолепная, детка; Я хочу этот набор; Совершенно потрясающий, вид боже 😍безупречный десерт❤️; Милая девушка ❤️❤; Ты буквально самая очаровательная девушка в мире 😍; Просто совершенство; Великолепная картина; Чрезвычайно горячая одежда делает вас еще более великолепной девушкой на земле 💖».

Ранее мы писали, что девушка любит нежиться на пляже, загорать дома или веселиться у бассейна. И, как видно из кадров в Инстаграм, делает это со вкусом. В полосатом бикини темно-оранжевого оттенка с принтом зебры Чери повеселилась перед камерой и показала также достоинства с разных сторон во всей красе.

Похоже, девушка правда не стесняется камеры, при этом не беспокоится также и о своем лишнем весе. Спортсменка уверяет, что чувствует себя отлично именно в такой форме, поддерживают такое же мнение и поклонники звезды.

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