Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась безупречной фигурой, примеряв и без того тесный наряд

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

Так, сперва Чери позирует в тесном бюстгатльтере и облегающих спортивных штанах, элегантно нагибаясь на камеру и дразня поклонников. После этого красотка застегивает декольте, не переставая при этом «стрелять» глазами.

Несмотря на то, что кадры знаменитость никак не подписала, ее фанаты пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Это слишком горячо», «очень мило», «Ана, я влюбился в тебя, малышка», «кажется, тебе нужен другой размер», «невероятная», «ты самая красивая девочка, которую я видел в мире», - пишут они.

Как сообщалось до этого, известная фитнес-модель Ана Чери показала себя, хвастаясь новым образом.

На кадрах красотка позирует в топе и штанах. Чери Оставила волосы распущенными, а стояла рядом с рождественской елкой. Красотка сначала показала на камеру пятую точку, а после этого и упругую грудь. Видео получилось очень интересным и соблазнительным.

Напомним, румяная Ана Чери продемонстрировала упругое тело, сдавив прелести топом

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