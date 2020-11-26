Американская фитнес-модель Ана Чери сделала пикантные фото на крыше дома

Как передает Politeka, соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в соцсети.

На фотографиях модель довольно откровенно позирует в открытом купальнике на крыше многоэтажки. На фоне нее - небоскребы и ясное небо, а сама модель - в купальнике, едва-едва прикрывающем самые интимное места.

Также на модели расстегнута белая рубашка, а еще можно увидеть, что у нее влажные волосы - очевидно, она только что из бассейна.

Но самыми главными на фото выступают, конечно, не указанные выше декорации, а аппетитные формы модели.

"Спасибо за эти голени. Прекрасного дня индейки, друзья ее, Проверьте мою биографию, чтобы увидеть остальную часть этого набора, если хотите перекусить", - написала она.

Ранее мы уже писали, что звезда публикует фото в бикини или даже без него, получая несколько сотен восторженных слов от фолловеров. При этом модель полностью не переходит границ дозволенного, а лишь демонстрирует свое тело в образах с ноткой пикантности.

На фото, представленном на фан-аккаунте Анны, видно, что Чери есть чем похвастаться. В частности, бюстом в до неприличия коротенькой маечке, под которой даже нет лифчика. Тем не менее, можно заметить нижнюю часть бикини желтого цвета на тонких завязочках.

Напомним, Ана Чери забыла о стыде и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру.

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимой белье.