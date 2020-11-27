Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила фанатов, устроив зажигательный танец в тесном наряде

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на кадрах румяная Ана Чери в тесном спортивном наряде исполняет зажигательный танец, демонстрируя безупречную фигуру в различных позах. При этом красотка постоянно меняет наряды, при этом эффектно двигаясь в кадре.

«Ох, малышка», «ана, я без ума от тебя. Ты такая очаровательная», «твое лицо невероятно красивое», «божественно выглядишь. А кадры прямо магические», «слишком горячо. Жаль, что я не могу посмотреть на это вживую», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Ана Чери поделилась домашним селфи и засветила яркий образ в пижаме.

Модель редко делится домашними фото несмотря на то, что редко куда-то ездит и посещает публичные мероприятия. Большинство кадров в ее профиле в социальной сети Инстаграм сделаны на пляже во время отдыха Аны в различных открытых бикини.

Также девушка часто устраивает постановочные фотосессии в своих спортивных костюмах, которые продает в магазине для спортсменок, и организовывает съемки, чтобы похвастаться фигурой в белье.

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