Зірка показала себе з вигідного ракурсу

Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила своїми видами без білизни

Красуня постійно публікує палкі фото в найнесподіваніших і розпусних образах, пише Politeka.net. Знімки тут же розлітаються по всьому Інтернету.

Цього разу шанувальники розмістили в одній з фан-груп архівний кадр знаменитості в білому боді.

Зірка позувала в білосніжному одязі, під яким не було білизни, що видно за виразними інтимними ознаками.

Тканина обтягнула красиву тонку талію, а завдяки крою стали видні об'ємні сідниці.

Зірка доповнила образ зачіскою з довгого волосся. Вона дивилася в камеру з-під пишних вій, а її пухкі і блискучі губи були прочинені.

"Якщо ти можеш мріяти, то роби це", - написали автори поста.

За 13 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік знаменитості, вони захоплювалися її ідеальною фігурою.

"Чому ти так прекрасна?", - запитав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер заворожила своїми формами біля дзеркала, зробивши селфі. Зірка позувала в коричневому костюмчику, кофту якого задерла.

Модель показала ідеальний вигин талії стегон. Трохи вище стегон блищав золотий поясок, який надавав образу елегантності і став ідеальним акцентом.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в блискучій салатовій сукні. Наряд був настільки коротким, що навряд чи приховував сідниці. Також завдяки сукні можна розглянути "шовкові" ніжки моделі.

Зірка стоїть біля великого ліжка, а волосся залишила розпущеним. Модель в руці тримає табличку, а в другій - упаковку. Біля ліжка можна побачити вазон з квіткою.

Нагадавши, Кайлі Дженнер захопила розміром "персиків", показавши їх крупним планом

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