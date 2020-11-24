Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер восхитила своими объемами в облегающем платье

Знаменитость поражает своей откровенностью в жарких образах, пишет Politeka.net. Красотке всего 23 года, но она не только приобрела огромную популярность в сети, занимается бизнесом, но и родила дочь.

Будущая звезда родилась в богатой семье бизнесвумен Крис Дженнер и легкоатлета Брюса Дженнер, который сменил пол и сейчас носит имя Кейтлин.

Кайли Дженнер начала свою модельную карьеру с рекламы линии одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени.

Звезда сильно увлеклась пластическими операциями. Кайли не только "перекроила" свое лицо, но и, по словам хирургов, вставила имплантаты в ягодицы и грудь.

Теперь красотка с гордостью показывает свои достоинства в разных смелых нарядах.

В этот раз модель похвасталась формами в обтягивающем платье, под которым, вероятно, не было белья. Кайли расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать снимку еще большей откровенности: "Сама страсть".

Красотка присела на кровать, и приподняла наряд, будто планируя его сорвать с себя, при этом она также посветила длинным маникюром.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сторис.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в крохотном купальнике, из которого едва не вываливался бюст. Тонкие лямки натянулись под тяжестью роскошного бюста.

Груди красиво смотрелись в столь маленьком бикини и от них невозможно было оторваться. Посередине блестела цепочка, соединяющая треугольные лоскутки ткани.

Напомним, соблазнительная модель распахнула наряд, под которым не оказалось белья

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер потянула за веревочки трусиков, заигравшись у бассейна

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в прозрачном топе довела до мурашек, показав самое сочное