Известная модель Кайли Дженнер похвасталась роскошным видом у бассейна
На фото Кайли позирует в зеленом топе. Другой одежды на красотке не было видно, девушка стояла слишком близко к камере. Дженнер без стыда хвасталась пышной грудью, которая прямо выпирала из топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
В ролике было также множество других образов Кайли. Девушка показалась в различных нарядах, которые использовала в последнее время.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Я люблю тебя, моя любовь", "Мне нравятся твои правки", "она владеет мной", "Талантливая и знаковая", "как ты снимаешь эти видео, боже", "Да, пожалуйста", "Великолепное великолепие", "Ты одна", "Ты соблазнительная чертовка".
Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами вместе со своей подружкой.
Стоит отметить, что архивный снимок звезда разместила в своем сторис. Обе знаменитости нарядились в обтягивающие полупрозрачные платья разных цветов. Ткань была тонкой, поэтому можно было рассмотреть упругие ягодицы обеих красоток: "Ох, и бесстыдницы".
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