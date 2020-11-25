Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала про свои дела
На фото Кайли позировала у панорамного окна в соблазнительном купальнике. Он был закрытым, но на животике присутствовал большой разрез. Волосы Дженнер оставила распущенными. Красотка взялась за них одной рукой, а вторую выставила вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Все хорошо", - подписала фото девушка.
Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:
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"Оставайтесь сильными", "Я не буду дышать, пока ты мне не ответишь", "Кукушка", "И кит в море", "Мама Кайли", "глядя в зеркало, как", "хорошо, но никто не спросил", "Вы все слышали эту новую карту", "Супер королева", "Пожалуй, это слишком жарко", "Моя жена", "Кто тебя там видит, Кайли", "серьезно, великолепная королева", "Тебя фотографировали", "Сейчас зима, а тебе жарко", "Они заставляют ее выглядеть так, будто у нее огромная грудь".
Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер восхитила своими объемами в облегающем платье.
В этот раз модель похвасталась формами в обтягивающем платье, под которым, вероятно, не было белья. Кайли расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать снимку еще большей откровенности: "Сама страсть".
Напомним, знойная Кайли Дженнер в обтягивающем платье показала каждый изгиб фигуры без белья
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер не оставила места для фантазии в прозрачном платье
Также Politeka сообщала, что страстная Кайли Дженнер пробудила аппетит своими сладкими "ягодками" в микро-бикини