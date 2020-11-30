За всю історію шоу таке сталося вперше

У неділю, 29 листопада, відбувся суперфінал "Танців з зірками", де визначився переможець шоу

За кубок переможця в 14 ефірі змагалися три пари: Юлія Саніна і Дмитро Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк.

Відкрив фінал виступ MONATIK Lida Lee і NiNO з хітом "ритмоLOVE".

Суперфінал шоу" Танці з зірками " дивував сюрпризами.

Так, несподівано на шоу прилетів з Америки син Григорія Чапкіса-Грег. Син української легенди запевняв, що зірковий тато не знав про його приїзд. Грег і Григорій не бачилися Наживо тривалий час через пандемію.

"Нічого взагалі не знав. І було так складно. Мені дуже приємно бути в рідній країні, в якій я виріс і народився. Я приїхав сюди заради тата, я хотів здивувати, мені такий приємний даний момент. Він запам'ятає його на все життя. Він-жива легенда. Мені хочеться тут бути, щоб він пишався мною і ми зустрілися в його світі тут — бальних танцях», - сказав син хореографа.

Грег Чапкіс став четвертим суддею і разом зі своїм батьком, Катериною Кухар і Владом Ямою оцінював номери суперфіналістів.

Фінал був розділений на три танцювальних блоки. Так, у першому кожна пара продемонструвала їх прем'єрний номер у проекті.

У другому блоці учасники станцювали улюблену постановку глядачів.

А на третьому етапі пари показали новий танець.

Судді поставили фіналістам такі бали: Юлія Саніна і Дмитро Жук отримали 118 балів, Санта Дімопулос і Макс Леонов — 117 балів, а Надія Мейхер і Кирило Васюк в сумі отримали балів 115.

Але, як завжди, все рішило голосування телеглядачів. Вони підтримали Дімопулос і Леонова. Друге місце зайняли Саніна і Жук. А на третьому, відповідно, Мейхер і Васюк.

Однак, тут сталося те, чого ніхто не очікував, свій кубок Санта Дімопулос вирішила віддати Юлії Саніній. Вперше в історії "Танців з зірками" двоє переможців.

Під час суперфіналу глядачів порадували своїм виступом тренер "Голосу країни" Дан Балан зі своєю екс-підопічною, учасницею вокального шоу Індірою Едільбаєвою. Вони заспівали пісню під назвою"дихають про кохання".

Крім того, фіналі "Танців з зірками" виступила з телепрем'єрою DOROFEEVA, яка виконала свій дебютний хіт gorit. Також на проекті заспівали DSIDE BAND, Анна Буткевич і Оля Цибульська.

Порадувала глядачів і ведуча "Танців", співачка Тіна Кароль виконала попурі зі своїх хітів.

Нагадаємо, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Дімопулос розридалася перед ефіром "Танців з зірками", відверте зізнання: "тут немає переможців"