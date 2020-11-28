Певица Надежда Мейхер, которая вместе с Кириллом Васюком участвуют в «Танцях з зірками», показала поклонникам кусочек выступления в очередном выпуске выпуске шоу
Его звезда традиционно опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
На кадрах артистка – в длинном платье светло-кофейного цвета. Оно плотно облегает верх фигуры и бедра, расходясь дальше пышной юбкой. Дополняет образ красный шарфик.
Пара танцует под песню «Хто ти є?» группы «Океан Эльзы». Все движения партнеров говорят о страсти, надрыве и передают невероятную гамму чувств.
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В одном из моментов артистку носят на руках сразу четверо мужчин.
«Обожаю этот танец!!! Героиня словно по лезвию ножа танцует СВОЙ танец жизни... Не боясь «уронить» свою жизнь о необузданную страсть главного героя. Она играет по своим правилам, и приструнить её могут только по её желанию, и умирает , наигравшись в жизни досыта, также по своему желанию», – подписала Мейхер публикацию.
Фанаты певицы не смогли сдержать комплиментов.
«Как это красиво💥👏...танцующая Богиня...😊», «Одно из лучших ваших исполнений 🙏», «Обожаю все Ваши танцы! Все Ваши номера! Все Ваши жизни!!❤️❤️❤️🖤», «Прекрасные❤️», – пишут восторженные поклонники.
Совсем недавно за кулисами проекта появился 18-летний сын Надежды Мейхер Игорь. Парень избегает публичности, но пришел поддержать маму в такие напряженные моменты.
6 декабря состоится финальный баттл между тремя лучшими парами шоу. За победу будут бороться Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.
Напомним, как сейчас выглядят тайные дети Надежды Мейхер, Брежневой, Лободы и других солисток ВИА Гры: "Такие ангелочки".
Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".
Также Politeka писала, что Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис.