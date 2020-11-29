Американська модель Кайлі Дженнер захопила шанувальників бездоганними формами в міні-бікіні

Як розповідає Politeka, фотографія зі знаменитістю була опублікована на фан-сторінці знаменитості в Instagram.

"Найбільш крихітний", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кайлі позує перед дзеркалом, ефектно демонструючи розкішні форми у всій красі. При цьому образ знаменитість вирішила доповнити елегантною зачіскою і макіяжем.

"Фантастичні вигини», «це справжня бомба», "розкішне Малятко", - пишуть її шанувальники.

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На фото Дженнер позувала в кофті й штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі були розпущеними, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним.

Фанати знаменитості були в "дикому" захваті від побаченого.

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