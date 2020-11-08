Известная модель Кайли Дженнер показала себя, радуя фанатов

На кадрах красотка показалась в леопардовом боди, перчатках, сапогах и со шлейфом. Волосы у Кайли были распущенными. Дженнер прошлась по коридору, тряся своими аппетитными "лимончиками". Кадры получились эффектными и жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Самая крутая", - написал администратор группы.

Фанаты посмотрели ролик более 6 тысяч раз и написали комментарии:

"Босс", "Да, она огонь", "Очень соблазнительная", "Абсолютное совершенство", "Очень красиво", "Это мамочка", "О Господи. Она ВСЕ!", "как я хотел, чтобы это был подъем и сияние мем", "Ты точно одна из лучших прекрасных. Соблазнительных".

Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер обтянула пышные формы узким платьем.

В этот раз известная красотка предстала в коротком платье, которое обтянуло ее пышные прелести - бюст и бедра.

Звезда позировала возле машины, выпятив свои груди. Тонкая талия под столь смелым нарядом выделялась благодаря обтянутым пышным бедрам.

Кокетка даже слегка задрала наряд для придания снимку еще большей пикантности.

Напомним, Кайли Дженнер похвасталась формами в тесном купальнике, спортивном топе и не только

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