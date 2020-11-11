Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

На фото Кайли позирует в нарисованном сверкающем боди. Звезда была в ванной, а рядом можно увидеть две свечи, которые горели. Девушка одну руку положила на грудь, а второй ласкала ногу, смотря прямо в объектив камеры. Фото вышло очень провокационным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Привет, злодейка", - подписан кадр.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо, ты только что убила меня", "как всегда ты лучшая", "Привет, великолепная королева", "Господи, это хоут", "Снято как всегда", «Фантастическая. Не могу оторвать взгляд», «боже, что я только что увидел», «до чего же ты красивая. Просто нет слов», «божественная форма», «идеальные прелести. Красоточка», "Я тоже мое любимое время года, иногда я хочу, чтобы у меня был день рождения летом. Скучаю по жаркой погоде и пляжу", "Не твой штраф, несмотря ни на что".

Мы писали, что американская модель Кайли Дженнер нарядилась в леопардовые лосины, показав безупречную фигуру во всей красе.

«Плохая кошечка. Моя новая коллекция леопардовых лосин», - коротко говориться в сообщении.

На опубликованных снимках Кайли Дженнер позирует в леопардовых лосинах, демонстрируя на камеру великолепие семьи Кардашьян.

Напомним, Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье

А еще Politeka писала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер прибавила пикантности, задрав экстремально короткое платье



