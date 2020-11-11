Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов
На фото Кайли позирует в нарисованном сверкающем боди. Звезда была в ванной, а рядом можно увидеть две свечи, которые горели. Девушка одну руку положила на грудь, а второй ласкала ногу, смотря прямо в объектив камеры. Фото вышло очень провокационным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Привет, злодейка", - подписан кадр.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
Экс-солистка "Серебро" с идеального ракурса показала свои упругие места: "Супер бум!"
Игривая Анджелина Джоли раскрепостилась и, задрав платье, показала не только бюст: Дикая роза
18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой разделся и превзошел Брэда Питта: "Растет замена папе"
Шальная "невеста" Харламова задрала платье и устроила встряску своим полушариям: "Выпали..."
"Хорошо, ты только что убила меня", "как всегда ты лучшая", "Привет, великолепная королева", "Господи, это хоут", "Снято как всегда", «Фантастическая. Не могу оторвать взгляд», «боже, что я только что увидел», «до чего же ты красивая. Просто нет слов», «божественная форма», «идеальные прелести. Красоточка», "Я тоже мое любимое время года, иногда я хочу, чтобы у меня был день рождения летом. Скучаю по жаркой погоде и пляжу", "Не твой штраф, несмотря ни на что".
Мы писали, что американская модель Кайли Дженнер нарядилась в леопардовые лосины, показав безупречную фигуру во всей красе.
«Плохая кошечка. Моя новая коллекция леопардовых лосин», - коротко говориться в сообщении.
На опубликованных снимках Кайли Дженнер позирует в леопардовых лосинах, демонстрируя на камеру великолепие семьи Кардашьян.
Напомним, Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье
А еще Politeka писала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер прибавила пикантности, задрав экстремально короткое платье